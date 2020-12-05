Бабиков не может прийти в себя после карантина. Стоит ли ставить его в эстафету?

Пока россияне боролись с эмоциями и нервами, шведы обошли норвежцев в гонке преследования. Победил друг России Самуэльссон.

Мужчины. Гонка преследования

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 32.26,7 (1 шт. круг)

2. Фабьен Клод (Франция) — отставание 15,8 (3)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 19,5 (3)

4. Штурла Легрейд (Норвегия) — 23,9 (1)

5. Бенедикт Долль (Германия) — 27,9 (2)

6. Яков Фак (Словения) — 37,3 (1)...

...21. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.43,4 (2)...

...24. Александр Логинов (Россия) — 1.49,3 (4)...

...28. Матвей Елисеев (Россия) — 2.06,7 (3)...

...52. Антон Бабиков (Россия) — 4.32,1 (6).

В финском Контиолахти прошла мужская гонка преследования. Победу одержал швед Себастьян Самуэльссон, а лучший из россиян Эдуард Латыпов занял только 21-е место. Лидер российской команды Александр Логинов 24-й, но больше всего поражает результат Антона Бабикова — он вновь не попал в топ-50 и показал как слабую скорость, так и слабую стрельбу. Его неудачи объясняют сложностями, с которыми ему пришлось столкнуться перед стартом этапа. Бабикова долго не допускали до стартов и держали на карантине из-за сомнительного теста на COVID-19. Только вот уже вторую гонку подряд Антон не в себе, и не совсем ясно, зачем такого спортсмена выпускать на эстафету.

Плохая стрельба и усталость после провального спринта

Результаты наших парней снова удивляют со знаком минус, но россияне, по сути, и начинали эту гонку в статусе туристов. Журналисты посчитали, что на спринтерской гонке в четверг россияне показали худший результат в истории. В итоге самая высокая позиция перед стартом гонки была у Матвея Елисеева, но даже у него отставание от лидера было больше, чем полторы минуты. Всерьез рассчитывать при таких раскладах на медаль было бы тяжело, кроме идеальной гонки были провалы от лидеров.

Елисеев, вероятно, — единственное светлое пятно этого провального этапа для мужской сборной. Он показывает неплохой ход и пусть не самую стабильную, но в целом достаточную для борьбы за высокие места стрельбу. Не хватает Матвею разве что уверенности в своих силах. Сегодня, например, он неплохо поднялся, отыграв больше 20 позиций. Вполне можно было рассчитывать и на борьбу за хорошие очки, но два обидных и совершенно не обязательных промаха перечеркнули старания Елисеева. Итог — только 28-е место.

«Не получилось восстановиться после тяжелого спринта, уработался. К сегодняшней гонке был не готов, — сказал Матвей после финиша. — Будто было потемнение в глазах, но нокдауна не было». Про эстафету Елисеев пока предпочитает не говорить. «Эстафета? Сложный вопрос. Но надеюсь, завтра будет получше», — заявил спортсмен.

Но место Матвея в эстафетной заявке не подвергается сомнению. Сейчас у нас нет никого сильнее Елисеева, поэтому и он, и Александр Логинов должны быть в четверке. Пусть даже и не в своих лучших кондициях. Сегодня Логинову помешала плохая стрельба. Александр зашел на четыре штрафных круга — редко мы видим настолько плохую работу на стойке от Логинова.

«Ветреная погода, все понимали, что очень многое будет решать стрельба, — объясняет Александр. — У меня не получилось, сам не пойму, почему не могу отработать так, как я умею. На трассе вроде ощущения нормальные».

What a rollercoaster men's pursuit! Big jumps for Samuelsson to win and Claude to climb to second! ?



? @SebbeSamuelsson @SWEOlympic ??

? @fabien_claude1 @FedFranceSki ??

? Johannes T. Boe @NSSF_Biathlon ??



Rewatch the full race on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/WFXaJwt8NU — IBU World Cup (@IBU_WC) December 5, 2020

Латыпов — лучший среди наших, а Бабиков провалил вторую гонку подряд

Лучшим по итогам гонки преследования стал Эдуард Латыпов. У Латыпова был не самый лучший ход и два штрафных круга, но на фоне неудач других россиян даже его выступление выглядит прорывом. Он проигрывал перед стартом почти две минуты победившему в спринте Тарьею Бе и с 46-го места запрыгнул на более-менее приемлемое 21-е.

Но и сам Эдуард, и тренеры понимают — потенциал спортсмена намного выше, и удачной гонку назвать нельзя. «Имел все шансы попадать в топ-15, но ошибки на третьем рубеже помешали. Сильно очень хотел попасть, наверное, подошел к стрельбе в сильном ритме. Досадные ошибки», — рассказал Латыпов после финиша.

Худший из россиян ожидаемо Антон Бабиков. Можно найти позитив в том, что Антон поднялся на три позиции вверх при шести кругах штрафа, но здесь две несостыковки. Во-первых, Бабиков отыграл позиции в хвасте пелетона — с 55-го места запрыгнул на 52-е. Во-вторых, шесть промахов на четырех рубежах — это перебор. Единственный плюс — скорострельность Антона, он затратил чуть ли не меньше всех времени на стрельбу. Правда, слабое преимущество при такой ужасающей точности.

Скорость Антона тоже не особо впечатляет — ходом он проигрывал даже спортсменам из Бельгии. «Бежал в комфортной зоне, просто видел такую ситуацию перед собой, что рваться и бежать сверх сил не было смысла», — ответил Бабиков на вопрос о причинах спада на трассе.

Неудачи Бабикова пытаются объяснить сложностями с долгим допуском до Кубка мира. Перед стартом первого этапа Бабиков сдал ложноположительный тест, затем от него требовали показать определенное количество антител в крови. Антон не тренировался и сидел на карантине в отеле. Понятное дело, что это всего лишь вторая для него гонка после недели простоя, когда он целыми днями сидел в четырех стенах, но нужен ли спортсмен в таком состоянии на эстафету? Тренеры пока о составе говорить не готовы, а сам Антон заявил, что готов выйти на трассу и постарается показать все, что он сможет.

Французы хороши даже без Фуркада, а шведы — сильнейшие в мире

При этом, пока наши биатлонисты жалуются на качество трассы в Контиолахти, сильный ветер, требования финских медиков и коронавирус, сборная Швеции с составом в теории не особо сильнее нашего закрепляется в статусе лучшей сборной мира. Следом за прорывом шведских девушек лидерами сезона становятся и мужчины. Себастьян Самуэльссон выдал невероятный перформанс, выиграв гонку стартуя с 18-го места. Ему помогли промахи братьев Бе, но какое это имеет значение для самого Себастьяна? Второй швед — Мартин Понсилуома — тоже выше всех россиян (14-й).

«It's crazy. I don't know what to say. I feel just so happy. This is something I dreamt of since I was a little boy» ?@SebbeSamuelsson delivered an amazing competition to grab his 1st victory and couldn't be happier.



Rewatch the full competition on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/F1DlpVyPZE — IBU World Cup (@IBU_WC) December 5, 2020

У Норвегии ярко проявила себя молодежь — Ветле Кристиансен, Эрлен Бьентегорд, Штурла Легрейд — запоминайте эти имена. Скорее всего, битва за кубок у мужчин в этом году как раз и развернется между норвежцами, где главные фавориты, конечно, Йоханнес и Тарьей Бе, шведами и, возможно, французами. Даже после ухода Мартена Фуркада его дело продолжают Фабьен Клод, Эмильян Жаклен и другие молодые ребята, вместе с прежним лидером Квентином Фийоном Майе удерживающие элитный статус своей сборной.