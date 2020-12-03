Логинов снова без медали. Все наши уступили бывшему россиянину Бочарникову

В спринте на втором этапе Кубка мира в Контиолахти победу одержал старший из братьев Бе — Тарьей.

Этап Кубка мира в Контиолахти (Финляндия)

Мужчины. Спринт 10 км

1. Тарьей Бе (Норвегия) — 24.03,7 (0)

2. Арнд Пайффер (Германия) — отставание 13,9 (0)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 29,4 (1)

4. Беньямин Вегер (Швейцария) — 35,9 (0)

5. Яков Фак (Словения) — 45,3 (0)

6. Йоханнес Дале (Норвегия) — 50,8 (1)...

33. Матвей Елисеев (Россия) — 1.29,7 (0)

34. Александр Логинов (Россия) — 1.33,3 (3)...

46. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.55,7 (4)...

55. Антон Бабиков (Россия) — 2.22,3 (2)...

72. Петр Пащенко (Россия) — 2.53,7 (2)...

85. Семен Сучилов (Россия) — 3.27,2 (4)

Вся российская сборная снова уступила бывшему россиянину с иностранным паспортом. На этот раз отличился 33-летний белорус Сергей Бочарников, который с нулем промахов претендовал на медали, но в итоге остался 12-м. Впрочем, это все равно гораздо лучше, чем у Матвея Елисеева, который только на трассе уступил ветерану более полуминуты.

Бочарников стал белорусом целых пять лет назад, а не вчера. Во времена российской карьеры был середняком и даже на этапы Кубка мира ни разу не отбирался. Не сказать, что в Белоруссии Сергей сразу преобразился: да, он порой попадал в очки, но мировым лидером в мгновение ока не стал. Он и сейчас по скорости далеко не ровня Йоханнесу Бе или даже шведам в их топ-форме. Но вот чтобы убедительно вынести всю российскую команду, достаточно даже таких кондиций. В этом и трагедия.

А чтобы совсем убить дегтем — ремарка: тренирует белорусов в этом сезоне тоже российский тренер, Андрей Падин. На родине его услуги оказались не нужны.

Only 10 minutes left until the start of the men's 10 km sprint here in @KlahtiBiathlon — who is your pic for the victory today? #KON20



Watch the full competition live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/DnvJQte0I9 — IBU World Cup (@IBU_WC) December 3, 2020

Елисеева снова «вырубило»: проиграл минуту на трех километрах!

Главное разочарование гонки даже не отсутствие медали у Логинова. С опытом Александра можно почти не сомневаться, что рано или поздно у него все наладится. Самое обидное — это выступление Матвея Елисеева. Человека, который по своим данным твердый второй номер команды и в спринте должен попадать как минимум в «десятку».

Вместо этого с нулем промахов Елисеев — страшно сказать — 33-й. По скорости он уступил не только Бочарникову, но и таким экзотическим для биатлона персонажам, как эстонец или румын. Причем вплоть до выхода со второй стрельбы Елисеев шел вплотную с допустившим один промах Йоханнесом Бе, то есть в пределах полуминуты от звездного норвежца. Да что там: за два километра до финиша Матвей шел шестым! Но на последнем круге уступил тому же Бе около минуты. Вдумайтесь: целую минуту на отрезке всего около трех километров!

Все было видно невооруженным глазом. Елисеев действительно еле дошел до финиша, ни о каком ускорении на заключительной прямой даже речи не было. «Вырубило», как говорят о таком состоянии спортсмены. Проблема в том, что вот так вот «вырубает» Матвея на финише практически каждой гонки. Чего только не пробовали: помедленнее начинать, отрабатывать ускорения на тренировках, даже с психологом Матвей работал. К этому сезону он готовился индивидуально и отзывался о своем состоянии с воодушевлением. Но пока ничего не меняется. Проиграть минуту на трех километрах — это не уровень лидера российской сборной.

Злая ирония: главный хейтер российской сборной швед Себастиан Самуэльссон выиграл у Елисеева даже с тремя промахами! Это фора, которая в принципе не отыгрывается. Разница примерно такая же, как между мастером спорта и перворазрядником.

3 years after his last sprint win, @tarjei_boe is back on top again? — his 10th victory overall.



? Tarjei Boe @NSSF_Biathlon ??

? Arnd Peiffer @skiverband ??

? Johannes T. Boe @NSSF_Biathlon ??

Rewatch the men's 10 km in @KlahtiBiathlon on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/gpNVM0tgnI — IBU World Cup (@IBU_WC) December 3, 2020

Бабиков проявил мужество и попал в гонку преследования

Логинов, к сожалению, снова не впечатлил. Причем не только по скорости, но и в стрельбе. Сложно вообще припомнить, когда еще у Александра был такой срыв — сразу три промаха на «стойке». Обидно, что это ставит крест фактически на всем этапе — в «преследовании» выбираться с 30-х мест будет сложно. А сможет ли Логинов вытащить команду на подиум в эстафете, с учетом выступления всех остальных тоже большой вопрос.

Пожалуй, единственный, кого не за что упрекнуть, — это Антон Бабиков. Антон вышел на старт буквально спустя несколько часов после «освобождения» из карантина. Причем даже тут российской делегации пришлось поскандалить: по непонятным причинам результаты теста задерживались, и из-за этого Бабиков остался без тренировки накануне.

Нужно отдать должное мужеству Антона: он даже не думал отказываться от гонки. Хотя, по собственному признанию, впервые за 10 дней встал на снег только утром в день спринта. А до того только мариновался в гостиничном номере. За счастье было выйти и побегать по коридору хотя бы ночью, чтоб ни с кем не пересечься.

При этом Бабиков — 55-й с двумя промахами. Далеко не блестяще, но все равно гораздо выше наших Пащенко и Сучилова. Что делает на Кубке мира Семен, который в спринте был за пределами 80 лучших и за три гонки вообще выше 36-го места не поднимался, не совсем понятно. Впрочем, свои выступления в Конти он скорее всего закончил: в «преследование» не попал, а в эстафету его тоже вряд ли поставят.