Зато зажег норвежский ноунейм Легрейд. Он обставил даже Йоханнеса Бе!

Кубок мира. Первый этап в Контиолахти

Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Штурла Легрейд (Норвегия) — 48.57,0 (0 промахов)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) — отставание 19,6 (1)

3. Эрик Лессер (Германия) — 1.03,6 (1)

4. Кантен Фийон Майе (Франция) — 1.05,9 (1)

5. Ондржей Моравец (Чехия) — 1.06,9 (0)

6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 1.31,8 (2)...

10. Александр Логинов (Россия) — 2.19,2 (2)

26. Матвей Елисеев (Россия) — 3.40,2 (1)

37. Петр Пащенко (Россия) — 4.16,5 (1)

44. Эдуард Латыпов (Россия) — 4.43,4 (4)

50. Семен Сучилов (Россия) — 5.04,6 (3)

Отсутствие Бабикова и сверхневезучего Гараничева, которого закрыли на десять дней только из-за того, что поселили в один номер со сдавшим положительный тест на коронавирус Антоном, сильно ударило по котировкам российской сборной именно в индивидуальной гонке. Бабиков — один из лучших наших стрелков, а в этой дисциплине работа на рубеже — ключевой фактор. Гараничеву временами индивидуалка тоже эта дается хорошо — чего стоит только в Сочи-2014. Плюс оба были в полном порядке на отборе.

Расчет только на Логинова

Без них у нас не набралось даже полной квоты на гонку. Вместо шести возможных человек российская команда выставила пять. Один из них — Латыпов, у которого хороший ход, но крайне нестабильная стрельба, а еще двое — Пащенко и Сучилов, — несмотря на зрелый возраст, на пару за всю карьеру провели всего шесть гонок в Кубке мира. Уровень Елисеева выше, но вот именно в индивидуалках он никогда не блистал. Зачастую тренерский штаб вообще не выставляет Матвея на этот вид программы. Вот и получается, что априори весь расчет у нас был исключительно на Логинова.

В итоге Александр по скорости был очень неплох (12-е место по чистому лыжному ходу с минутой отставания от Йоханнеса), но в лучших традициях Антона Шипулина промазал последним выстрелом. До этого была еще осечка на первой стойке. С учетом штиля на стрельбище два промаха — непозволительная роскошь. Десятка — максимум, на что можно было претендовать с двумя допминутами. Хотя и это, памятуя о том, как долго мы всегда запрягаем, тоже весьма неплохо.

Легрейд зажег по полной программе

Все шло к тому, что очередную победу одержит космический Йоханнес Бе, для которого даже один промах — практически гарантия победы. Однако старшего товарища по команде сенсационно подвинул Стура Холм Легрейд. 23-летний норвежский ноунейм, который еще в прошлом сезоне сражался на чемпионате Европы в Минске и ничем особенным там не запомнился. Хотя уже тогда тренерский штаб Норвегии доверил парню четыре гонки на Кубке мира — и тот ни разу не выпал из топ-15.

Теперь же Легрейд зажег по полной программе. И дело не только в четырех нулях, он и по чистой работе на лыжах в пятерке! Единичная ли это вспышка или Стура Холм пришел всерьез и надолго — покажет время. Но в завтрашнем спринте именно он выйдет в желтой майке лидера и внимание к спортсмену точно будет пристальное. Что до нашей талантливой молодежи, то ровесник Легрейда Карим Халили пока пылит на Кубке России, и сегодня выиграл в Ханты-Мансийске как раз индивидуальную гонку. С четырьмя нулями.