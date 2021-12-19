Зачет Кубка мира: Жаклен лидирует, Латыпов — пятый, Логинов — 12-й
Французский биатлонист Эмильян Жаклен, выигравший масс-старт на этапе в Анси (Франция), лидирует в общем зачете Кубка мира.
Вторым идет еще один француз Кантен Фийон-Майе. Замыкаети тройку лидеров норвежец Ветле Кристиансен.
Лучшим из россиян является Эдуард Латыпов, занимающий пятое место. Александр Логинов — 12-й место.
Зачет Кубка мира по биатлону можно посмотреть здесь.
Кубок мира
Общий зачет (м)
1 (3). Эмильян Жаклен (Франция) — 371 (+60)
2 (1). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 369 (+54)
3 (5). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 347 (+40)
4 (2). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 344 (+32)
5 (4). Эдуард Латыпов (Россия) — 336 (+29)
6 (7). Тарьей Бе (Норвегия) — 320 (+48)
12 (11). Александр Логинов (Россия) — 214 (+26)
23 (21). Карим Халили (Россия) — 136 (+12)
33 (37). Александр Поварницын (Россия) — 98 (+18)
34 (33). Даниил Серохвостов (Россия) — 93 (+10)
40 (40). Василий Томшин (Россия) — 57 (0)
63 (63). Матвей Елисеев (Россия) — 11 (0)
Масс-старт (м)
1 (1). Эмильян Жаклен (Франция) — 60 (+60)
2 (2). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 54 (+54)
3 (3). Тарьей Бе (Норвегия) — 48 (+48)
4 (4). Феликс Ляйтнер (Австрия) — 43 (+43)
5 (5). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 40 (+40)
6 (6). Йоханнес Кюн (Германия) — 38 (+38)
12 (12). Эдуард Латыпов (Россия) — 29 (+29)
15 (15). Александр Логинов (Россия) — 26 (+26)
22 (22). Александр Поварницын (Россия) — 18 (+18)
25 (25). Карим Халили (Россия) — 12 (+12)
26 (26). Даниил Серохвостов (Россия) — 10 (+10)
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