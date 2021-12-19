Французский биатлонист Эмильян Жаклен, выигравший масс-старт на этапе в Анси (Франция), лидирует в общем зачете Кубка мира.

Вторым идет еще один француз Кантен Фийон-Майе. Замыкаети тройку лидеров норвежец Ветле Кристиансен.

Лучшим из россиян является Эдуард Латыпов, занимающий пятое место. Александр Логинов — 12-й место.

Зачет Кубка мира по биатлону можно посмотреть здесь.

Кубок мира

Общий зачет (м)

1 (3). Эмильян Жаклен (Франция) — 371 (+60)

2 (1). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 369 (+54)

3 (5). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 347 (+40)

4 (2). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 344 (+32)

5 (4). Эдуард Латыпов (Россия) — 336 (+29)

6 (7). Тарьей Бе (Норвегия) — 320 (+48)

12 (11). Александр Логинов (Россия) — 214 (+26)

23 (21). Карим Халили (Россия) — 136 (+12)

33 (37). Александр Поварницын (Россия) — 98 (+18)

34 (33). Даниил Серохвостов (Россия) — 93 (+10)

40 (40). Василий Томшин (Россия) — 57 (0)

63 (63). Матвей Елисеев (Россия) — 11 (0)

Масс-старт (м)

1 (1). Эмильян Жаклен (Франция) — 60 (+60)

2 (2). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 54 (+54)

3 (3). Тарьей Бе (Норвегия) — 48 (+48)

4 (4). Феликс Ляйтнер (Австрия) — 43 (+43)

5 (5). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 40 (+40)

6 (6). Йоханнес Кюн (Германия) — 38 (+38)

12 (12). Эдуард Латыпов (Россия) — 29 (+29)

15 (15). Александр Логинов (Россия) — 26 (+26)

22 (22). Александр Поварницын (Россия) — 18 (+18)

25 (25). Карим Халили (Россия) — 12 (+12)

26 (26). Даниил Серохвостов (Россия) — 10 (+10)