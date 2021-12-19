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Анфиса Резцова: «Дайте мне винтовку, и я застрелю всех критиков Латыпова!»

17:38
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Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» прокомментировала результаты мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Анси.

«Эдик умница! Сегодня было очень сложно. Он сильнейший наш спортсмен и будет дальше бороться! Эдик и Саша молодцы, на них не надо наезжать. Понимающие люди не будут на них наезжать. А то, что говорит вся остальная чешуя... Дайте мне винтовку, и я застрелю критиков Латыпова!», — сказала Резцова «СЭ».

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 12-е место. Александр Александр Логинов — 15-й. Победил француз Эмильян Жаклен.

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