Французский биатлонист Эмильян Жаклен выиграл мужской масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция).

Второе место также занял представитель Франции Кантен Фийон-Майе. Третьим финишировал норвежец Тарьей Бе.

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 12-е место. Александр Александр Логинов — 15-й.

Зачет Кубка мира по биатлону можно посмотреть здесь.

Биатлон

Анси (Франция)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт

15 км

1. Эмильян Жаклен (Франция) — 35.54,8 (1 промах)

2. Кантен Фийон-Майе (Франция) — отставание 3,5 (2)

3. Тарьей Бе (Норвегия) — 10,3 (1)

4. Феликс Ляйтнер (Австрия) — 15,6 (0)

5. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 16,4 (1)

6. Йоханнес Кюн (Германия) — 17,7 (1)...

12. Эдуард Латыпов (Россия) — 49,3 (3)...

15. Александр Логинов (Россия) — 1.03,4 (4)

22. Александр Поварницын (Россия) — 1.30,4 (2)...

25. Карим Халили (Россия) — 1.34,6 (3)

26. Даниил Серохвостов (Россия) — 2.14,8 (6)