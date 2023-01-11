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Сегодня, 17:44

Йоханнес Бе стал победителем индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Мария Гусева
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Йоханнес Бе.
Фото Global Look Press

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Спортсмен преодолел дистанцию в 20 км за 48 минут и 48,4 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место занял еще один представитель Норвегии Ветле Шостад Кристиансен (отставание 9,9 секунды, 1 промах), третьим стал словенец Яков Фак (29,3, 0).

Завтра, 12 января пройдет индивидуальная гонка среди женщин.

Биатлон
Йоханнес Бе
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