Йоханнес Бе стал победителем индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Спортсмен преодолел дистанцию в 20 км за 48 минут и 48,4 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место занял еще один представитель Норвегии Ветле Шостад Кристиансен (отставание 9,9 секунды, 1 промах), третьим стал словенец Яков Фак (29,3, 0).

Завтра, 12 января пройдет индивидуальная гонка среди женщин.