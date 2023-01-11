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Ростовцев — о возможных местах россиян на Кубке мира: «В десятке будем»

Ростовцев поделился мнением о возвращении российской сборной по биатлону на международную арену
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Павел Ростовцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вице-президент СБР Павел Ростовцев поделился с «СЭ» мнением о возвращении российской сборной на международную арену.

— Когда и как на ваш взгляд мы вернемся на международную арену?

— Сложнейший вопрос. Никто не знает ответа. Все-таки политика и отстранение российских спортсменов — это две не взаимосвязанные вещи. Никак отстранение спортсменов не влияет на политический курс нашего государства. Надеюсь, что в следующем году мы будем уже выступать.

— Дадут ли полную квоту?

— Не факт. Это уже вопрос обсуждения с IBU. Здесь гораздо больше неизвестных в этом системе. Надо просто в ежедневном режиме с этим работать, поддерживать отношения, показывать свою готовность, открытость, порядочность и не стрелять себе в ногу, провоцируя те или иные конфликты или наезды на людей, которые принимают определенные решения. Зачем?

— В ваш функционал будет входить общение с IBU?

— Общается у нас руководитель. Если я чем-то смогу ему помочь, быть полезным, в том числе используя свои контакты, то всегда готов. Но все равно это прерогатива президента СБР.

— Следите ли сами за Кубком мира?

— Не сказать, что очень подробно. Но да, конечно, смотрю аналитику.

— Надо ли следить?

— Конечно, надо. Посмотреть, какие команды и за счет чего прогрессируют. Швейцарцы приятно удивили на последних стартах, гегемония норвежцев сегодня, новые лица появляются, новые фамилии. Обязательно надо следить, даже анализировать выступление. Кто как стреляет, какое время пребывания на стрельбище, какая средняя скорость, есть западение скорости или нет. Так можно увидеть тенденции и понять, как выступают мировые лидеры. Все равно это нужно.

— Можно ли сопоставить, какие места будут у наших биатлонистов на Кубке мира, если бы возвращение случилось через месяц?

— Сложно сказать, но в десятке будем, за призы бороться как в личных, так и в командных гонках, — сказал Ростовцев «СЭ».

Биатлон
Сборная России по биатлону
Павел Ростовцев
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