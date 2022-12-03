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Сегодня, 14:24

Йоханнес Бе стал первым в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти

Алина Савинова
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Йоханнес Бе.
Фото Global Look Press

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Куба мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).

Спортсмен, допустивший один промах, преодолел дистанцию в 10 км за 23 минуты 9 секунд. Вторым стал его соотечественник Стурла Легрейд, уступивший победителю гонки 10,5 секунд (0 промахов). Третье место занял немец Роман Рес (+28,8; 0).

Первый этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти стартовал 29 ноября и завершится 4 декабря.

Биатлон
Йоханнес Бе
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