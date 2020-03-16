Сергей Чепиков: «В плюс этот год могут занести себе Логинов, Елисеев и Халили»

Двукратный олимпийский чемпион, вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков подвел итоги сезона. Александр Логинов стал чемпионом мира в спринте.

— В плюс этот год могут занести себе Логинов, Елисеев и Халили, — цитируют Чепикова «Известия» — Остальные выглядят не так, как мы этого хотели. Радует, что появилось несколько новых имен, в том числе Кристина Резцова и тот же Карим Халили. Также выделю удачное выступление на юниорском чемпионате мира, юношеских Олимпийских играх. Теперь надо грамотно подвести и сохранить ребят, которые выйдут у нас из юниорского возраста.

Тяжело позитивно оценивать сезон Никиты, несмотря на награду IBU. У Поршнева были проблемы со здоровьем, из-за болезни он пропустил часть подготовительного периода. Возможно, по этой причине он не смог максимально проявить себя. Будем надеяться, что в следующем году спортсмен сможет прибавить.