Россия сократила отставание от Германии в мужском Кубке наций

Сборная России осталась пятой в мужском зачете Кубка наций. Сегодня, 20 февраля, россияне заняли третье место в мужской эстафете на ЧМ в Поклюке.

Россияне сократили отставание от сборной Германии, ставшей в сегодняшней гонке седьмой. Победу одержала сборная Норвегии, увеличившая отрыв в Кубке наций от французов.

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 7218 (+420)

2 (2). Франция — 6472 (+330)

3 (4). Швеция — 6024 (+390)

4 (3). Германия — 6010 (+270)

5 (5). Россия — 5881 (+360)

6 (6). Австрия — 5289 (+220)

Эстафета (м)

1 (1). Норвегия — 282 (+60)

2 (2). Франция — 235 (+43)

3 (5). Швеция — 230 (+54)

4 (4). Россия — 225 (+48)

5 (3). Германия — 215 (+36)

6 (6). Италия — 200 (+38)