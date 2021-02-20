Россия сократила отставание от Германии в мужском Кубке наций
18:56
Сборная России осталась пятой в мужском зачете Кубка наций. Сегодня, 20 февраля, россияне заняли третье место в мужской эстафете на ЧМ в Поклюке.
Россияне сократили отставание от сборной Германии, ставшей в сегодняшней гонке седьмой. Победу одержала сборная Норвегии, увеличившая отрыв в Кубке наций от французов.
Кубок наций (м)
1 (1). Норвегия — 7218 (+420)
2 (2). Франция — 6472 (+330)
3 (4). Швеция — 6024 (+390)
4 (3). Германия — 6010 (+270)
5 (5). Россия — 5881 (+360)
6 (6). Австрия — 5289 (+220)
Эстафета (м)
1 (1). Норвегия — 282 (+60)
2 (2). Франция — 235 (+43)
3 (5). Швеция — 230 (+54)
4 (4). Россия — 225 (+48)
5 (3). Германия — 215 (+36)
6 (6). Италия — 200 (+38)
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