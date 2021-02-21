Немка Вайдель выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU в Словакии, Васнецова — 12-я
Немецкая биатлонистка Анна Вайдель стала победительницей гонки преследования на четвертом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли (Словакия).
Лучшей из россиянок стала Валерия Васнецова, которая пришла к финишу 12-й.
Биатлон
Брезно-Осрбли (Словакия)
Кубок IBU
Женщины
Гонка преследования
10 км
1. Анна Вайдель (Германия) — 26.13,7 (1 шт. круг)
2. Анна Кривонос (Украина) — отставание 9,4 (1)
3. Рагнхиль Фемстейневик (Норвегия) — 15,0 (2)
4. Марта Йохансен (Норвегия) — 18,9 (1)
5. Ингела Андерссон (Швеция) — 20,5 (3)
6. Юлиана Фрюхвирт (Германия) — 27,7 (1)
12. Валерия Васнецова (Россия) — 48,4 (2)
13. Анастасия Егорова (Россия) — 58,2 (3)
15. Екатерина Носкова (Россия) — 1.17,1 (4)
20. Наталья Гербулова (Россия) — 2.01,4 (3)
26. Елизавета Каплина (Россия) — 2.29,1 (2)
29. Полина Шевнина (Россия) — 2.45,8 (4)
34. Ольга Мощенкова (Россия) — 3.11,8 (3)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю