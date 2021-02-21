Немецкая биатлонистка Анна Вайдель стала победительницей гонки преследования на четвертом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли (Словакия).

Лучшей из россиянок стала Валерия Васнецова, которая пришла к финишу 12-й.

Биатлон

Брезно-Осрбли (Словакия)

Кубок IBU

Женщины

Гонка преследования

10 км

1. Анна Вайдель (Германия) — 26.13,7 (1 шт. круг)

2. Анна Кривонос (Украина) — отставание 9,4 (1)

3. Рагнхиль Фемстейневик (Норвегия) — 15,0 (2)

4. Марта Йохансен (Норвегия) — 18,9 (1)

5. Ингела Андерссон (Швеция) — 20,5 (3)

6. Юлиана Фрюхвирт (Германия) — 27,7 (1)

12. Валерия Васнецова (Россия) — 48,4 (2)

13. Анастасия Егорова (Россия) — 58,2 (3)

15. Екатерина Носкова (Россия) — 1.17,1 (4)

20. Наталья Гербулова (Россия) — 2.01,4 (3)

26. Елизавета Каплина (Россия) — 2.29,1 (2)

29. Полина Шевнина (Россия) — 2.45,8 (4)

34. Ольга Мощенкова (Россия) — 3.11,8 (3)