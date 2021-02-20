В СБР считают, что здоровье Польховского могло ухудшиться из-за критики

В пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР) заявили, что главный тренер сборной России Валерий Польховский переживает из-за плохих результатов и критики команды на чемпионате мира.

«Этого нельзя исключать. Произошло ли ухудшение состояния на почве критики команды? Конечно, он тяжело переживает результат и критику в СМИ. К тому же он недавно перенес коронавирус. Ему было тяжело на высоте, но он не показывал этого, не жаловался, носил в себе. Видя его состояние, глава СБР Виктор Майгуров еще в четверг настоял на том, чтобы его осмотрели наши врачи, и попросил Валерия Николаевича не подниматься в горы. Сингл-микст он смотрел из гостиницы. Сейчас состояние у него удовлетворительное», — цитирует «РИА Новости».

20 февраля СБР сообщил, что ранее главный тренер сборной был госпитализирован и сейчас находится под присмотром врачей национальной команды. В январе Польховский перенес коронавирус.

Чемпионат мира по биатлону проводится в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. В прошедших восьми гонках сборная России не завоевала ни одной медали, из-за чего подверглась жесткой критики от экспертов.