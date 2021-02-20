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В СБР считают, что здоровье Польховского могло ухудшиться из-за критики

13:10
Валерий Польховский. Фото СБР
Валерий Польховский. Фото СБР
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В пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР) заявили, что главный тренер сборной России Валерий Польховский переживает из-за плохих результатов и критики команды на чемпионате мира.

Валерий Польховский.Главный тренер сборной России по биатлону Польховский пропустит окончание ЧМ по состоянию здоровья

«Этого нельзя исключать. Произошло ли ухудшение состояния на почве критики команды? Конечно, он тяжело переживает результат и критику в СМИ. К тому же он недавно перенес коронавирус. Ему было тяжело на высоте, но он не показывал этого, не жаловался, носил в себе. Видя его состояние, глава СБР Виктор Майгуров еще в четверг настоял на том, чтобы его осмотрели наши врачи, и попросил Валерия Николаевича не подниматься в горы. Сингл-микст он смотрел из гостиницы. Сейчас состояние у него удовлетворительное», — цитирует «РИА Новости».

20 февраля СБР сообщил, что ранее главный тренер сборной был госпитализирован и сейчас находится под присмотром врачей национальной команды. В январе Польховский перенес коронавирус.

Чемпионат мира по биатлону проводится в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. В прошедших восьми гонках сборная России не завоевала ни одной медали, из-за чего подверглась жесткой критики от экспертов.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210220/biatlon-1598266295.html

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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