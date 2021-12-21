Резцова возьмет личную медаль на Олимпиаде? Что происходит с Большуновым? Зимний лайв «СЭ» — в 15.00
11:00
Лыже-биатлонный лайв «СЭ» набирает обороты! Во вторник, в 15.00, обозреватели «СЭ» Наталья Марьянчик и Владимир Иванов в прямом эфире обсудят самые актуальные вопросы:
— стоит ли ждать от биатлонистки Кристины Резцовой олимпийской медали;
— почему, кроме Эдуарда Латыпова, в мужской команде никто не поверил старшему тренеру;
— как Елисеев и Гараничев докатились до Кубка России;
— что происходит с Большуновым, который впервые не прошел квалификацию;
— поможет ли подиум Глебу Ретивых попасть на Олимпиаду.
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