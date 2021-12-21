Лыже-биатлонный лайв «СЭ» набирает обороты! Во вторник, в 15.00, обозреватели «СЭ» Наталья Марьянчик и Владимир Иванов в прямом эфире обсудят самые актуальные вопросы:

— стоит ли ждать от биатлонистки Кристины Резцовой олимпийской медали;

— почему, кроме Эдуарда Латыпова, в мужской команде никто не поверил старшему тренеру;

— как Елисеев и Гараничев докатились до Кубка России;

— что происходит с Большуновым, который впервые не прошел квалификацию;

— поможет ли подиум Глебу Ретивых попасть на Олимпиаду.