Черезов: «Сборная России этом сезоне выступает ярче, чем в прошлом году»

Двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов оценил выступление сборной России на старте Кубка мира сезона-2021/22.

«Скажем так, этот весь первый блок — четыре этапа Кубка мира — конечно, он более яркий по сравнению с тем, что было в прошлом году, — приводит слова Черезова Betonmobile.ru. — Если вы помните, в прошлом году наша команда не могла завоевать ни одной медали, устанавливали антирекорды. Этот год совсем другой: очень приятный, было много положительных эмоций. Видно, как команда бьется: на этом фоне чувствуется потенциал. И, конечно, наши ожидания все наполнены тем, что все будет хорошо у ребят и девчонок».

После четырех этапов Кубка мира Россия занимает восьмое место в медальном зачете. Сборная завоевала шесть медалей — 3 серебряные и 3 бронзовые.