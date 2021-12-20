Биатлон
Кубок мира
Новости
Календарь / результаты Зачет Статьи Онлайн
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Черезов: «Сборная России этом сезоне выступает ярче, чем в прошлом году»

21:24
Теги:

Двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов оценил выступление сборной России на старте Кубка мира сезона-2021/22.

«Скажем так, этот весь первый блок — четыре этапа Кубка мира — конечно, он более яркий по сравнению с тем, что было в прошлом году, — приводит слова Черезова Betonmobile.ru. — Если вы помните, в прошлом году наша команда не могла завоевать ни одной медали, устанавливали антирекорды. Этот год совсем другой: очень приятный, было много положительных эмоций. Видно, как команда бьется: на этом фоне чувствуется потенциал. И, конечно, наши ожидания все наполнены тем, что все будет хорошо у ребят и девчонок».

После четырех этапов Кубка мира Россия занимает восьмое место в медальном зачете. Сборная завоевала шесть медалей — 3 серебряные и 3 бронзовые.

Дополнительная информация:

https://betonmobile.ru/cherezov-sbornaya-rossii-v-etom-sezone-vyistupaet-yarche-chem-god-nazad

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Читайте также
Что подарить на Новый год? Подарки для женщин, мужчин и детей: главные тренды 2022 года
В бундестаге прокомментировали высылку российских дипломатов из ФРГ
0
Реклама