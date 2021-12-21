Латыпов о работе с Каминским: «Есть прогресс. Нас это устраивает»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился мнением о работе с тренером Юрием Каминским.

«Как объяснить мой выбор тренера? Просто пришел опытный тренер, познакомились, начали работать, постепенно притирались друг к другу, нашли общий язык — пошел прогресс и результат, вносили корректировки. Нормальный рабочий процесс. Есть прогресс. И всех нас это устраивает.

Мы с Юрием Михайловичем можем переговорить, обсудить спорные вопросы и прийти к правильному решению. Идет постоянное обсуждение. Где-то что-то я не знаю — мне объясняют. Бездумно у нас ничего не делается", — приводит слова Латыпова Metaratings.

Латыпов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. Россиянин будет готовиться к январским этапам, которые пройдут в Оберхофе, Рупольдинге (Германия) и Антхольце (Италия), в болгарском Белмекене.