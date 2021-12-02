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Резцова: «Ужасные результаты, но я уверена, что Кристина отлично выступит на Олимпиаде»

18:21
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре «СЭ» прокомментировала результаты российских биатлонисток в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Ужасные результаты! Я даже не знаю, в чем истинная проблема этих неудач. Довольна ли я выступлением своей дочери сегодня? Нет, конечно, категорически недовольна выступлением. До Олимпиады еще есть время, я думаю, она сможет набрать хорошую форму. Даже не знаю, что сейчас ей можно посоветовать. Надеюсь, тренеры сделают выводы и разберутся в причинах плохих выступлений. Я уверена, что Кристина все-таки поедет на Олимпиаду и отлично там выступит», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова. Она заняла 20-е место. 27-е место заняла Кристина Резцова, 29-е — Ульяна Нигматуллина. 43-й стала Лариса Куклина. Ирина Казакевич на 45-м месте. На 63-й позиции расположилась Виктория Васнецова.

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