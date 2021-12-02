Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался о результате российских биатлонистов в спринте на этапе Кубка мира.

Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова, которая заняла 20-е место.

«Конечно, хотелось бы лучших результатов. Проигрыш такой же, как и обычно — около минуты, что по ходу, что по результату. Болеем и ждем, когда прорвет по ходу. Проигрыш на финишном кругу большой практически у всех, кроме Резцовой, которую можно рассматривать отдельно: с командой не готовилась, был период рождения ребенка, что дает позитивный стресс для женского организма. А общий проигрыш команды на финишном кругу вызывает опасения, надеюсь, что в ближайшее время его уберут. Понятно, что есть сильная Эберг, но даже в среднем результат не очень для сильной конкуренции.

От хода идет и стрельба. При нулевой стрельбе у нас шансы на десятку, при штрафных кругах сразу вылетаем за двадцатку. Что касается ротации команды, то она всегда нужна. Шевченко хорошо выступает, возможно, Павлова. Но пока мнение тренеров немного другое: они не особенно хотят менять кого-то. Я бы заменил, например, Васнецову на Шевченко. Изменений в худшую сторону не будет, а молодых спортсменок проверить было бы неплохо", — приводит слова Драчева «Чемпионат».

Кристина Резцова стала 27-й. 29-е место — у Ульяны Нигматуллиной. Лариса Куклина финишировала 43-й. Ирина Казакевич на 45-й позиции. На 63-й строчке оказалась Виктория Васнецова.