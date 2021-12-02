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Самуэльссон выиграл золото в спринте на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону, у Латыпова — 4-е место

Латыпов занял 4-е место в спринте на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде, золото — у шведа Самуэльссона
19:30
Эдуард Латыпов. Фото Global Look Press
Эдуард Латыпов. Фото Global Look Press
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Швед Себастьян Самуэльссон занял первое место в спринте на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Второе место у француза Эмиля Жаклена, третьим пришел также спортсмен из Франции Кентен Фийон Майе.

Россиянин Эдуард Латыпов стал четвертым.

Мужскую сборную России представляли Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Василий Томшин и Александр Поварницын.

Биатлон

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Спринт

10 км

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 22.58,7 (1)

2. Эмильян Жаклен (Франция) — +18,0 (1)

3. Кантен Фийон-Майе (Франция) — +21,5 (1)

4. Эдуард Латыпов (Россия) — +26,1 (0)

5. Ветле Кристиансен (Норвегия) — +31,1 (1)

6. Штурла Легрейд (Норвегия) — +40,5 (0)

Второй этап Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Эстерсунде: основные сведения

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Виктория Кравченко все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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