Самуэльссон выиграл золото в спринте на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону, у Латыпова — 4-е место
Швед Себастьян Самуэльссон занял первое место в спринте на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Второе место у француза Эмиля Жаклена, третьим пришел также спортсмен из Франции Кентен Фийон Майе.
Россиянин Эдуард Латыпов стал четвертым.
Мужскую сборную России представляли Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Василий Томшин и Александр Поварницын.
Биатлон
Эстерсунд (Швеция)
Кубок мира
Мужчины
Спринт
10 км
1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 22.58,7 (1)
2. Эмильян Жаклен (Франция) — +18,0 (1)
3. Кантен Фийон-Майе (Франция) — +21,5 (1)
4. Эдуард Латыпов (Россия) — +26,1 (0)
5. Ветле Кристиансен (Норвегия) — +31,1 (1)
6. Штурла Легрейд (Норвегия) — +40,5 (0)
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