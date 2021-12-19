Отец Резцовой: «После родов у нее что-то произошло в голове»

Российская биатлонистка Кристина Резцова после завоевания первой личной медали Кубка мира должна справиться с испытанием медными трубами.

Такое мнение высказал отец спортсменки, заслуженный тренер России Леонид Резцов.

«Честно говоря, я надеялся на такой результат, — цитирует ТАСС Резцова. — Во время подготовки к сезону у нее был хороший настрой, осознанный, чего прежде не наблюдалось. После родов у нее что-то произошло в голове, она понимала, что и как делать. Обычно дети всегда все знают, а сейчас спрашивает совета, если он ей необходим. Мы помогаем, но и не мешаем. Она знает, с кем она идет, за чем идет и почему идет».

«Настает ее время, сейчас ей надо пройти все: огонь, воду и, самое главное, медные трубы, — чтобы не занесло. Думаю, она справится», — добавил он.

Масс-старт выиграла шведская биатлонистка Эльвира Эберг (35:21.7). Резцова отстала от победительницы на 12,1 секунды. Для россиянки это первая в карьере личная медаль Кубка мира, а для женской сборной России — первый подиум в этом сезоне.