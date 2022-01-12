Ольсбу Ройселанн лидирует в общем зачете Кубка мира, Резцова — девятая

После спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге лидерство в общем зачете сохранила норвежка Марта Ольсбу Ройселанн. В гонке она стала второй.

Норвежка имеет в активе 591 очко. Победительница гонки Эльвира Эберг на втором месте (509). Третье место у белоруски Динары Алимбековой (461).

Лучшая среди россиянок Кристина Резцова на девятом месте (318). 18-е место занимает Ульяна Нигматуллина (204), 20-е — Светлана Миронова (197).

Кубок мира

Общий зачет (женщины)

1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 591 (+54)

2 (2). Эльвира Эберг (Швеция) — 509 (+60)

3 (3). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 461 (+43)

4 (4). Ханна Эберг (Швеция) — 434 (+30)

5 (5). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 420 (+38)

6 (6). Анна Сола (Белоруссия) — 379 (+5)

9 (8). Кристина Резцова (Россия) — 318 (+21)

18 (18). Ульяна Нигматуллина (Россия) — 204 (0)

20 (23). Светлана Миронова (Россия) — 197 (+34)

28 (27). Ирина Казакевич (Россия) — 149 (+6)

34 (36). Валерия Васнецова (Россия) — 115 (+23)

71 (69). Лариса Куклина (Россия) — 17 (0)