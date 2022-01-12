Ольсбу Ройселанн лидирует в общем зачете Кубка мира, Резцова — девятая
После спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге лидерство в общем зачете сохранила норвежка Марта Ольсбу Ройселанн. В гонке она стала второй.
Норвежка имеет в активе 591 очко. Победительница гонки Эльвира Эберг на втором месте (509). Третье место у белоруски Динары Алимбековой (461).
Лучшая среди россиянок Кристина Резцова на девятом месте (318). 18-е место занимает Ульяна Нигматуллина (204), 20-е — Светлана Миронова (197).
Кубок мира
Общий зачет (женщины)
1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 591 (+54)
2 (2). Эльвира Эберг (Швеция) — 509 (+60)
3 (3). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 461 (+43)
4 (4). Ханна Эберг (Швеция) — 434 (+30)
5 (5). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 420 (+38)
6 (6). Анна Сола (Белоруссия) — 379 (+5)
9 (8). Кристина Резцова (Россия) — 318 (+21)
18 (18). Ульяна Нигматуллина (Россия) — 204 (0)
20 (23). Светлана Миронова (Россия) — 197 (+34)
28 (27). Ирина Казакевич (Россия) — 149 (+6)
34 (36). Валерия Васнецова (Россия) — 115 (+23)
71 (69). Лариса Куклина (Россия) — 17 (0)