«Поддавливает, что этот этап определяющий в плане заявки на Олимпиаду». Казакевич — о спринте в Рупольдинге

В немецком Рупольдинге проходит этап Кубка мира по биатлону. Сегодня завершился спринт у женщин. Ирина Казакевич стала 35-й. Столь далекое при одном промахе место она объяснила чрезмерно резвым первым кругом.

«Меня не хватило на концовку, — призналась Ирина Казакевич. — Слишком быстро начала. Решила попробовать такую тактику. Все-таки в Оберхофе очень много проиграла именно на первом круге. Но, видимо, быстрое начало подходит мне еще меньше. Вместе с тем четыре гонки за пять дней — это достаточно тяжело.

Что касается Олимпиады, то знаем: составы будут объявлены после Рупольдинга. Это поддавливает. Все-таки этап — определяющий. Волнение есть, но стараюсь не думать о нем, а сконцентрироваться на максимальном выступлении».