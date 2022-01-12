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Сегодня, 18:43

«Поддавливает, что этот этап определяющий в плане заявки на Олимпиаду». Казакевич — о спринте в Рупольдинге

Владимир Иванов
Обозреватель

В немецком Рупольдинге проходит этап Кубка мира по биатлону. Сегодня завершился спринт у женщин. Ирина Казакевич стала 35-й. Столь далекое при одном промахе место она объяснила чрезмерно резвым первым кругом.

«Меня не хватило на концовку, — призналась Ирина Казакевич. — Слишком быстро начала. Решила попробовать такую тактику. Все-таки в Оберхофе очень много проиграла именно на первом круге. Но, видимо, быстрое начало подходит мне еще меньше. Вместе с тем четыре гонки за пять дней — это достаточно тяжело.

Что касается Олимпиады, то знаем: составы будут объявлены после Рупольдинга. Это поддавливает. Все-таки этап — определяющий. Волнение есть, но стараюсь не думать о нем, а сконцентрироваться на максимальном выступлении».

Биатлон
Сборная России по биатлону
Ирина Казакевич
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