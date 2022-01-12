«Форма не очень хорошая». Ульяна Нигматуллина о спринте этапа Кубка мира в Рупольдинге

Нигматуллина прокомментировала свое выступление в спринте этапа Кубка мира в Рупольдинге

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина после женского спринта этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге подвела итоги своего выступления.

27-летняя спортсменка заняла 49-е место в гонке, где допустила два промаха.

— Ясно, что форма не очень хорошая. Надеюсь, все будет лучше.

— Заметно, что в мужской сборной атмосфера хорошая. А в женской, есть ощущение, не очень здоровая.

— Может быть, я абстрагируюсь, но не замечаю этого. Сложно сказать. Меня, если честно, даже затруднил этот вопрос. Возможно, я просто чего-то не чувствую, но для меня все комфортно, — сказала Нигматуллина.