Новые тесты биатлонистов не выявил зараженных коронавирусом
14:42
Международный союз биатлонистов (IBU) провел дополнительный раунд тестирования участников чемпионата мира в словенской Поклюке.
Сообщается, что тесты не выявили новых случаев заражения коронавирусом среди биатлонистов. Всего было сделано 360 тестов у участников ЧМ в Поклюке.
Подробнее о ЧМ по биатлону можно прочитать здесь: полное расписание гонок турнира, состав мужской и женской сборных России
Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».
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