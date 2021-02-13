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Новые тесты биатлонистов не выявил зараженных коронавирусом

14:42
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Международный союз биатлонистов (IBU) провел дополнительный раунд тестирования участников чемпионата мира в словенской Поклюке.

Сообщается, что тесты не выявили новых случаев заражения коронавирусом среди биатлонистов. Всего было сделано 360 тестов у участников ЧМ в Поклюке.

Подробнее о ЧМ по биатлону можно прочитать здесь: полное расписание гонок турнира, состав мужской и женской сборных России

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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