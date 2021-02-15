Чехия разрешила провести два этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место

Восьмой и девятые этапы Кубка мира по биатлону пройдут в Нове-Место (Чехия), сообщает пресс-служба этапа 15 февраля.

«Мы добились разрешения от главного санитарного врача Чехии на некоторые карантинные исключения для спортсменов, и теперь два этапа Кубка мира пройдут в Нове-Место, как и планировалось. Комитет здравоохранения IBU также подтвердил данную информацию», — цитирует генерального секретаря этапа Яна Ржичку официальный сайт турнира.

Чешские этапы Кубка мира пройдут с 1-го по 14-е марта в Нове-Место.

23 ноября 2020 года IBU из-за карантинных ограничений перенес этап Кубка мира из Пекина как раз в Нове-Место.

13 февраля IBU объявил, что последний этап Кубка мира-2020/21 примет Эстерсунд (Швеция) вместо норвежского Осло. Этап пройдет с 15 по 21 марта.