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На первом этапе Кубка мира в Финляндии выявлено 15 случаев коронавируса

11:11
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На первом этапе Кубка мира, который пройдет в финском Контиолахти, в общей сложности выявлено 15 случаев заражения коронавирусом, сообщает NRK со ссылкой на Международный союз биатлонистов.

Всего тесты были взяты у 700 человек. У 15 анализы на коронавирус дали положительный результат, двое из них являются биатлонистами.

Ранее IBU сообщил, что случаи заражения коронавирусом зафиксированы в пяти сборных — России, Латвии, Молдавии, Румынии и Франции. Позже стало известно, что Антон Бабиков и еще три представителя сборной России сдали положительные тесты на коронавирус.

Кубок мира по биатлону

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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