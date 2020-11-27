На первом этапе Кубка мира в Финляндии выявлено 15 случаев коронавируса

На первом этапе Кубка мира, который пройдет в финском Контиолахти, в общей сложности выявлено 15 случаев заражения коронавирусом, сообщает NRK со ссылкой на Международный союз биатлонистов.

Всего тесты были взяты у 700 человек. У 15 анализы на коронавирус дали положительный результат, двое из них являются биатлонистами.

Ранее IBU сообщил, что случаи заражения коронавирусом зафиксированы в пяти сборных — России, Латвии, Молдавии, Румынии и Франции. Позже стало известно, что Антон Бабиков и еще три представителя сборной России сдали положительные тесты на коронавирус.