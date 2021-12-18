Международный союз биатлонистов пообещал принять честное решение по вопросу присуждения наград после дисквалификации Зайцевой

Международный союз биатлонистов (IBU) пообещал принять справедливое решение по вопросу перераспределения наград и призовых денег после аннулирования результатов российской биатлонистки Ольги Зайцевой.

«Исполком IBU на своем следующем заседании обсудит, какие принципы должны применяться в таком случае, в том числе в отношении Хрустального глобуса за победу в общем зачете и по вопросу распределения призовых денег. Очевидно, нам нужно найти справедливое решение для всех сторон, невинные спортсмены не могут быть наказаны за допинговые нарушения других», — сообщили в международной федерации ТАСС.

Зайцева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил в прошлом году, ее результаты в олимпийском сезоне-2013/14 были аннулированы. Это повлияло на итоговое распределение мест в общем зачете Кубка мира того сезона: победа отошла от финской биатлонистки Кайсы Мякяряйнен к норвежке Туре Бергер. IBU еще не решил, лишится ли Мякяряйнен «Большого хрустального глобуса» и призовых денег.