Российский биатлонист Эдуард Латыпов взял серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. Стартовавший вторым россиянин лидировал после первой стрельбы, но затем допустил 2 промаха, а на финише на 0,1 секунды опередил норвежца Ветле Кристиансена.

Первым стал француз Кантен Фийон-Майе.

Россиянин Карим Халили в гонке преследования стал восьмым, Александр Поварницин — 12-й, Александр Логинов — 18-й, Даниил Серохвостов — 25-й и Василий Томшин — 35-й.

Анси (Франция)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования, 12,5 км

1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 30.58,3 (0 промахов)

2. Эдуард Латыпов (Россия) — отставание 16,1 (2)

3. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 16,2 (0)

4. Антон Смольский (Белоруссия) — 32,8 (1)

5. Йоханнес Бе (Норвегия) — 43,3 (3)

6. Штурла Легрейд (Норвегия) — 52,9 (1)...

8. Карим Халили (Россия) — 1.18,6 (0)...

12. Александр Поварницын (Россия) — 1.36,0 (1)...

18. Александр Логинов (Россия) — 1.59,0 (4)...

25. Даниил Серохвостов (Россия) — 2.51,2 (6)...

35. Василий Томшин (Россия) — 3.31,9 (5).