Латыпов взял серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси, Фийон-Майе — первый
Российский биатлонист Эдуард Латыпов взял серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. Стартовавший вторым россиянин лидировал после первой стрельбы, но затем допустил 2 промаха, а на финише на 0,1 секунды опередил норвежца Ветле
Первым стал француз Кантен Фийон-Майе.
в гонке преследования стал восьмым Александр Логинов — 18-й, Даниил Серохвостов — 25-й и Василий Томшин — 35-й.
Анси (Франция)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования, 12,5 км
1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 30.58,3 (0 промахов)
2. Эдуард Латыпов (Россия) — отставание 16,1 (2)
3. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 16,2 (0)
4. Антон Смольский (Белоруссия) — 32,8 (1)
5. Йоханнес Бе (Норвегия) — 43,3 (3)
6. Штурла Легрейд (Норвегия) — 52,9 (1)...
8. Карим Халили (Россия) — 1.18,6 (0)...
12. Александр Поварницын (Россия) — 1.36,0 (1)...
18. Александр Логинов (Россия) — 1.59,0 (4)...
25. Даниил Серохвостов (Россия) — 2.51,2 (6)...
35. Василий Томшин (Россия) — 3.31,9 (5).
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