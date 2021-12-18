Миронова: «Я уверена, у меня еще есть резерв»

Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась впечатлениями от гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира в Анси. С одним промахом она стала лучшей из россиянок, поднявшись с 21-го места на восьмое.

— Отличная гонка сегодня: и скорость неплохая, лучшая среди россиянок, и рекордная стрельба за карьеру!

— Да, это правда! Хотя, конечно, настраивалась я сегодня на все нули, но допустила один промах на лежке. А вот то, что на стойке было чисто — это круто сегодня для меня. Ну а к нулям буду стремиться!

— Удалось сегодня потерпеть и выйти на рекордные пульса в гонке?

— Честно говоря, пока не смотрела пульсомер, не анализировала. Но по собственным ощущениям — еще нет. Я уверена, у меня еще есть резерв по пульсам. Но я буду над этим работать и стремиться разогнаться. Сейчас будет снова тренировочный этап, и я рассчитываю к новому году стать еще сильнее. И нас не догонят! Я буду непобедима!

— А из-за чего случился этот промах на второй лежке?

— Вот это мы проанализируем с тренерами. Я не расслышала, что они мне кричали...

— У вас большой опыт выступления в масс-стартах, завтра вы вновь поучаствуете в нем.

— О, да! Весь прошлый сезон, практически, я бегала масс-старты. Так что поборемся! — сказала Миронова Metaratings.ru.

В воскресенье, 19 декабря, Миронова примет участие в масс-старте.