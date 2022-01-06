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Латыпов сдаст дополнительный тест на коронавирус

14:20
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Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил, что российский биатлонист Эдуард Латыпов сдаст дополнительный тест на коронавирус на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«По Латыпову: два его предыдущих ПЦР-теста, 2 и 3 января, были негативные, — написал Аверьянов в своем Telegram-канале. — Вчера сделали запрос на еще один внеочередной тест, ждем ответа. Сейчас Латыпов сдаст еще один тест. Результат будет вечером».

Ранее сообщалось, что Латыпов заразился коронавирусом. Биатлонист был изолирован от сборной России.

Дополнительная информация:

https://t.me/BiathlonOnly/69

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Карен Саркисян все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное