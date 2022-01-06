Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил, что российский биатлонист Эдуард Латыпов сдаст дополнительный тест на коронавирус на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«По Латыпову: два его предыдущих ПЦР-теста, 2 и 3 января, были негативные, — написал Аверьянов в своем Telegram-канале. — Вчера сделали запрос на еще один внеочередной тест, ждем ответа. Сейчас Латыпов сдаст еще один тест. Результат будет вечером».

Ранее сообщалось, что Латыпов заразился коронавирусом. Биатлонист был изолирован от сборной России.