Латыпов пропустит спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе из-за положительного теста на коронавирус

Российский биатлонист Эдуард Латыпов пропустит спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России (СБР).

Напомним, что Латыпов сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован от сборной России. Позже стало известно, что биатлонист сдал дополнительный тест на коронавирус, результат которого пока неизвестен. Однако на завтрашний спринт россиянин не заявлен.

Таким образом, из-за пропуска спринта он также пропустит гонку преследования, которая состоится 9 января.