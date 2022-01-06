Латыпов пропустит спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе из-за положительного теста на коронавирус
19:11
Российский биатлонист Эдуард Латыпов пропустит спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России (СБР).
Напомним, что Латыпов сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован от сборной России. Позже стало известно, что биатлонист сдал дополнительный тест на коронавирус, результат которого пока неизвестен. Однако на завтрашний спринт россиянин не заявлен.
Таким образом, из-за пропуска спринта он также пропустит гонку преследования, которая состоится 9 января.
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