Латыпов изолирован из-за ковида. У лидера сборной России проблемы перед Олимпиадой?

Наш самый успешный биатлонист вместо этапа Кубка мира в Оберхофе проведет время на самоизоляции.

Этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе еще не начинался, а плохих новостей уже хоть отбавляй. Стартовая гонка перенесена с четверга на пятницу из-за слишком теплой погоды, и какой окажется трасса в остальные дни — пока вопрос. Однако лидеру нашей мужской сборной Эдуарду Латыпову погодные катаклизмы уже безразличны. Союз биатлонистов России сообщил, что двукратный призер этапа в Анси в ближайшие дни на старт не выйдет. «Тест на COVID-19 Эдуарда Латыпова оказался положительным. Он изолирован от команды в Оберхофе, — говорится в пресс-релизе СБР. — Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно. Желаем ему скорейшего выздоровления».

Как болезнь Латыпова отразится на подготовке к Олимпиаде?

В данный момент Латыпов занимает пятое место в общем зачете Кубка мира — лучшее среди всех наших биатлонистов. И пропуск двух личных гонок вряд ли улучшит его позицию. Однако главное, что сейчас всех беспокоит, — как отразится простой на подготовке нашей самого конкурентоспособного спортсмена к Олимпиаде в Пекине. С учетом того, что группа Юрия Каминского, в которой тренируется Эдуард, планировала пропустить этап Кубка мира на итальянском высокогорье в Антерсельве 20-23 января, возможностей для приостановки у Латыпова остается не так много. Фактически — только две личные гонки и эстафета на другом немецком этапе в Рупольдинге 12-16 января. Конечно, при условии, если симптомы болезни так и не появятся и в ближайшее время тесты станут отрицательными.

Если не станут, то перерыв в выступлениях перед Олимпиадой составит для Эдуарда полтора месяца, что, конечно, не очень здорово. Еще из явно негативных моментов — отсутствие Латыпова в Оберхофе вряд ли позволит нашей мужской сборной претендовать на максимальную квоту в шесть участников на Олимпиаду в Пекин. Кроме того, в Оберхофе будет упущена единственная возможность перед Пекином проверить Эдуарда в смешанной эстафете. Латыпов наверняка является главным кандидатом в нашу заявку на этот старт, но он не выступал в таких гонках на топ-уровне с прошлого сезона.

Ничего непоправимого пока не произошло

Впрочем, сильно убиваться тоже не стоит. Три январских этапа перед Олимпиадой — это явно время для экспериментов. Некоторые биатлонисты не поехали в Оберхоф по доброй воле, полагая, что сейчас нет смысла тратить силы, которые очень пригодятся в Пекине. Кроме того, новая волна ковида сейчас атакует практически всю планету, и лучше бессимптомно переболеть омикроном сейчас, чем потом сдать положительный тест в Олимпийской деревне. Ругать Эдуарда за бесшабашность тоже странно — он явно не один такой. В Оберхофе зафиксирован положительный тест и, например, в сборной Норвегии — изолирован смазчик команды Тобиас Даль Фенре.

Ранее сборная России неоднократно сталкивалась с положительными тестами на ковид и пропускала из-за этого плановые старты. Например, в 2020 году прямо перед началом прошлого сезона подобные проблемы были у Антона Бабикова и Евгения Гараничева. А совсем недавно — в начале декабря прошлого года — в карантин во время этапа Кубка IBU в Норвегии отправилась россиянка Тамара Дербушева. Все это — нынешние реалии, с которыми приходится мириться, несмотря на все прививки и меры безопасности. Конечно, Латыпову не повезло — его планы подготовки придется корректировать, но ничего непоправимого пока не произошло. И шанс исполнить свою мечту об олимпийском золоте Эдуард не утратил.

Заявка сборной России на этап в Оберхофе

Мужчины: Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Максим Цветков.

Женщины: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко.