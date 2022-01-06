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Губерниев рассказал о состоянии биатлониста Эдуарда Латыпова

13:07
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу того, что биатлонист Эдуард Латыпов заразился коронавирусом перед этапом Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Не производил впечатления человека, у которого ковид. Эдику здоровья. Симптомов у него нет. Но, возможно, это и ложноположительный тест. Хотя с этим делом тоже могут быть проблемы.

IBU очень доверяет своей лаборатории. Но пересдавать нужно Латыпову как можно скорее. Главное, чтобы не перенесли весь этап для сборной России из-за этого теста», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 7 по 9 января.

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Виктория Кравченко все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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