Губерниев рассказал о состоянии биатлониста Эдуарда Латыпова
13:07
Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу того, что биатлонист Эдуард Латыпов заразился коронавирусом перед этапом Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Не производил впечатления человека, у которого ковид. Эдику здоровья. Симптомов у него нет. Но, возможно, это и ложноположительный тест. Хотя с этим делом тоже могут быть проблемы.
IBU очень доверяет своей лаборатории. Но пересдавать нужно Латыпову как можно скорее. Главное, чтобы не перенесли весь этап для сборной России из-за этого теста», — цитирует Губерниева «Чемпионат».
Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 7 по 9 января.
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю