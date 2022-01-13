Француз Фийон-Майе занял первое место в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге, россияне не попали в топ-20
Французский биатлонист Кантен Фийон-Майе занял первое место в мужском спринте на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Вторым пришел немец Бенедикт Долль, белорус Антон Смольский — третий.
Российские биатлонисты не попали в топ-20 по итогам спринта. Команду представляли Александр Логинов, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Карим Халили и Александр Поварницын.
Биатлон
Рупольдинг (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Спринт
10 км
1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 23.23,7 (0 шт. кругов)
2. Бенедикт Долль (Германия) — отставание 7,2 (0)
3. Антон Смольский (Белоруссия) — 32,1 (1)
4. Витаутас Строля (Литва) — 33,6 (0)
5. Теро Сеппяля (Финляндия) — 41,9 (0)
6. Эрик Лессер (Германия) — 43,3 (1)
Новости