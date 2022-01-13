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Сегодня, 17:37

Француз Фийон-Майе занял первое место в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге, россияне не попали в топ-20

Виктория Кравченко
Кантен Фийон-Майе.
Фото AFP

Французский биатлонист Кантен Фийон-Майе занял первое место в мужском спринте на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Вторым пришел немец Бенедикт Долль, белорус Антон Смольский — третий.

Российские биатлонисты не попали в топ-20 по итогам спринта. Команду представляли Александр Логинов, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Карим Халили и Александр Поварницын.

Биатлон

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт

10 км

1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 23.23,7 (0 шт. кругов)

2. Бенедикт Долль (Германия) — отставание 7,2 (0)

3. Антон Смольский (Белоруссия) — 32,1 (1)

4. Витаутас Строля (Литва) — 33,6 (0)

5. Теро Сеппяля (Финляндия) — 41,9 (0)

6. Эрик Лессер (Германия) — 43,3 (1)

Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
Карим Халили
21
36
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