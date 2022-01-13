Кубок мира в Рупольдинге, мужской спринт: где смотреть и во сколько начало

Сегодня, 13 января, в Рупольдинге (Германия) в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону состоится мужской спринт. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Состав сборной России: Александр Логинов, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Карим Халили и Александр Поварницын.

Общий зачет Кубка мира можно посмотреть по этой ссылке.

Расписание и результаты всех этапов Кубка мира — здесь.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.