В Рупольдинге проходит очередной этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 13 января, мужской спринт — важнейшая в плане олимпийских квот гонка. Однако наши выступили неудачно. Российские спортсмены не попали даже в двадцатку. Выступление прокомментировал Максим Цветков, ставший лучшим в команде.

«Я недоволен собой. Лучший из наших? Да бросьте вы. Если бы все мы были в десятке и я был бы лучшим, это одна история. А так я проиграл 20 спортсменам. И нам нужна шестая квота. Радоваться нечему», — сказал биатлонист.

Цветков занял 21-е место в гонке.