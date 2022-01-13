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Сегодня, 17:50

Цветков — о провале сборной России в спринте: «Радоваться нечему»

Цветков высказался о провале сборной России в мужском спринте на этапе Кубка мира
Владимир Иванов
Обозреватель

В Рупольдинге проходит очередной этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 13 января, мужской спринт — важнейшая в плане олимпийских квот гонка. Однако наши выступили неудачно. Российские спортсмены не попали даже в двадцатку. Выступление прокомментировал Максим Цветков, ставший лучшим в команде.

«Я недоволен собой. Лучший из наших? Да бросьте вы. Если бы все мы были в десятке и я был бы лучшим, это одна история. А так я проиграл 20 спортсменам. И нам нужна шестая квота. Радоваться нечему», — сказал биатлонист.

Цветков занял 21-е место в гонке.

Сборная России по биатлону
Максим Цветков
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