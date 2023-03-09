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Сегодня, 20:08

Долль выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бенедикт Долль.
Фото AFP

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль выиграл индивидуальную гонку на восьмом этапе Кубка мира-2022/23 в Эстерсунде.

Долль не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах и преодолел дистанцию в 20 км за 48 минут 43,4 секунды.

Второе место занял итальянец Томмазо Джакомель (+1.09,1; один промах). Третьим стал норвежец Ветле Кристиансен (+1.11,5; один промах).

Гонку из-за коронавируса пропустил лидер Кубка мира норвежец Йоханнес Бе.

Кубок мира-2022/23 по биатлону

Эстерсунд, Швеция

8-й этап

Мужчины, индивидуальная гонка, 20 км

1. Бенедикт Долль (Германия) — 48.43,4 (0 промахов)

2. Томмазо Джакомель (Италия) +1.09,1 (1)

3. Ветле Кристиансен (Норвегия) +1.11,5 (1)

Бенедикт Долль
Ветле Кристиансен
Томмазо Джакомель
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