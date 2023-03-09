Кристиансен стал обладателем малого Хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок

Норвежский биатлонист Ветле Кристиансен впервые в карьере стал обладателем личного малого Хрустального глобуса на уровне Кубка мира.

В сезоне-2022/2023 Кристиансен стал лучшим в зачете индивидуальных гонок.

9 марта на восьмом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) 30-летний норвежец заняла третье место в индивидуальной гонке на 20 км.

Кристиансен набрал по итогам всех индивидуальных гонок 171 рейтинговое очко и выиграл зачет. Второе место занял немец Бенедикт Долль (151), третьим стал швед Мартин Понсилуома (132).