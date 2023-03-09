Вирер и Виттоцци обошли Эльвиру Эберг в общем зачете Кубка мира

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, ставшая победительницей индивидуальной гонки 8-го этапа Кубка мира, поднялась на второе место в общем зачете с 795 баллами.

Ее соотечественница Лиза Виттоцци, завоевавшая серебро в Эстерсунде, расположилась на третьей строчке с 769 очками. Обе итальянки обошли шведку Эльвиру Эберг, которая теперь идет четвертой с 756 баллами.

Лидером общего зачета остается француженка Жюли Симон — на ее счету 943 очка.

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