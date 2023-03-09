Биатлон
Кубок мира
Общий зачет Календарь Новости Статьи Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 19:02

Вирер и Виттоцци обошли Эльвиру Эберг в общем зачете Кубка мира

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Доротея Вирер.
Фото Reuters

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, ставшая победительницей индивидуальной гонки 8-го этапа Кубка мира, поднялась на второе место в общем зачете с 795 баллами.

Ее соотечественница Лиза Виттоцци, завоевавшая серебро в Эстерсунде, расположилась на третьей строчке с 769 очками. Обе итальянки обошли шведку Эльвиру Эберг, которая теперь идет четвертой с 756 баллами.

Лидером общего зачета остается француженка Жюли Симон — на ее счету 943 очка.

Кубок мира по биатлону — смотрите в Okko

Биатлон
Кубок мира
Доротея Вирер
Эльвира Эберг
0
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на восьмом этапе Кубка мира

Долль выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Новости
RSS RSS
Все новости