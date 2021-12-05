Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал «СЭ» выступление женской национальной команды по биатлону в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«В эстафете лучом света была только Резцова. Остальные провалили гонку. Даже при идеальной стрельбе нам сложно ходом конкурировать с другими командами. Они начали проигрывать, проигрывать и проигрывать. Даже Миронова, хотя от нее мы должны ждать выступлений в районе лидеров. Девушки просто не готовы были бежать. Я бы вызывал Шевченко. Она показывает достойные результаты на Кубке IBU. Пусть бегает на короткие дистанции. А смотреть на наших биатлонисток и ждать от них чего-то будет очень сложно. Пусть Шевченко готовят к Олимпиаде. Если остальные не могут бежать, зачем им эта подготовка к Пекину?» — сказал Хованцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Экс-главный тренер сборной России также попытался понять, в чем проблема наших биатлонисток.

«Пахать — не значит иметь хороший результат. Тренироваться разумно — другое дело. Отставание в две минуты от третьего места — очень много. На втором этапе мы должны как-то себя проявлять. Но даже этого не случилось. Посмотрим, что будет в Хохфильцене. Тренеры должны выявлять проблемы, чтобы как-то выходить из этой ситуации», —добавил Хованцев.

Женская сборная Франции по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Второе место заняла сборная Белоруссии. Замкнула тройку Швеция. Сборная России, за которую выступали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, финишировала восьмой.