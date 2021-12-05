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Дмитрий Васильев: «Это же надо умудриться так натренировать, чтобы природные качества девушек начали пропадать»

16:43
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги женской эстафеты на втором этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде, где россиянки заняли восьмое место.

«Опять печаль. Девчонок жалко больше всего в этой ситуации. Они много пахали, делали все, что им давали. А по итогу пострадали больше всех.

Резцова не тренировалась с Шашиловым, отсюда соответствующий результат. Впечатление такое, что они бегут без резерва и дополнительных ресурсов. Был бы рад ошибиться. Не впечатляет скорость — очень много проигрываем. Еще и не стреляют. Это все очень печально.

Куклина перестала стрелять — удивительно, а Миронова перестала бежать. Стали пропадать их самые сильные стороны. Это же надо умудриться так натренировать, чтобы природные качества девушек начали пропадать», — сказал Васильев «Чемпионату».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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Иван Шитик все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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