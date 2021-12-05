Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» оценила выступление дочери Кристины в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Мне очень нравится выступление Кристины. До слез за нее рада. Она справилась со стрельбой на стойке. Обидно, за остальных девчонок. Проигрыш, конечно, огромный. Не знаю, что происходит в команде. И стрельба, и ход... Не будем расхваливать Кристину. Пусть выступает так дальше на Олимпиаде, радует нас. Стрельба у нее не всегда лучшая. Последнее время стрельба радует, я переживаю за это. Хотелось бы, чтобы она держала такой уровень до Олимпиады. Не знаю, почему такие результаты. Все вопросы к Михаилу Викторовичу. Куклина всегда стреляла! А сегодня что? Очень обидно! Думаю, что тренеры рассмотрят ошибки и дальше будет лучше», — сказала Резцова «СЭ».

Ранее, 5 декабря, женская сборная Франции выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Швеции. Сборная России, за которую выступали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, финишировала восьмой.