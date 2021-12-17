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«Поздравляю. Ребята поднимаются по протоколу». Черезов — о серебре Латыпова в спринте в Анси

Черезов отреагировал на серебро Латыпова в спринте Кубка мира в Анси
18:05
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Бывший биатлонист сборной России Иван Черезов в разговоре с «СЭ» высказался о серебре Эдуарда Латыпова в мужском спринте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Поздравляю ребят, все молодцы, прекрасно выступили. Тренеры, сервис-группа хорошо отработали. По функциональному состоянию у Эдуарда была уверенность, что он может прибавлять в скорости, надо справляться со стрельбой. Сегодня отсрелял на ноль. Это радует ребят, тренеров, болельщиков, всю страну. Очень здорово, приятно смотреть. Хороший результат показали ребята, поднимаются по протоколу», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ранее, 17 декабря, победителем мужского спринта на этапе Кубка мира в Анси стал норвежский биатлонист Йоханнес Бе. Россиянин Эдуард Латыпов проиграл четырнадцать секунд и занял второе место. Третий — норвежец Филип Андерсен.

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