Биатлон
Кубок мира
Новости
Календарь / результаты Зачет Статьи Онлайн
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

«Полоса невезения сегодня завершилась». Хованцев — о серебре Латыпова в спринте Кубка мира

Хованцев прокомментировал серебро Латыпова в спринте на Кубке мира в Анси
17:55
Эдуард Латыпов. Фото Global Look Press
Эдуард Латыпов. Фото Global Look Press
Теги:

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» высказался о серебре Эдуарда Латыпова в мужском спринте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Успех Латыпова был ожидаем. То он проедет мимо финишного створа, то один штраф его лишал призового места. Полоса невезения должна была закончиться, она завершилась сегодня. Отличный результат у всей команды. Отмечаю отличную работу сервиса. Ребята не смогли бы выехать без отличных лыж», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ранее, 17 декабря, победителем мужского спринта на этапе Кубка мира в Анси стал норвежский биатлонист Йоханнес Бе. Россиянин Эдуард Латыпов проиграл четырнадцать секунд и занял второе место. Третий — норвежец Филип Андерсен.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Читайте также
Мир фигурного катания обеспокоен состоянием здоровья Татьяны Тарасовой. Она была госпитализирована
В Германии назвали условие начала поставок по «Северному потоку - 2»
0
Реклама