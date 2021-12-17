Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» высказался о серебре Эдуарда Латыпова в мужском спринте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Успех Латыпова был ожидаем. То он проедет мимо финишного створа, то один штраф его лишал призового места. Полоса невезения должна была закончиться, она завершилась сегодня. Отличный результат у всей команды. Отмечаю отличную работу сервиса. Ребята не смогли бы выехать без отличных лыж», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ранее, 17 декабря, победителем мужского спринта на этапе Кубка мира в Анси стал норвежский биатлонист Йоханнес Бе. Россиянин Эдуард Латыпов проиграл четырнадцать секунд и занял второе место. Третий — норвежец Филип Андерсен.