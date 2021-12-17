Эдуард Латыпов занял второе место в спринте на этапе Кубка мира в Анси

Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял второе место в мужском спринте на 10 км на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Первое место занял норвежец Йоханнес Бе, на третьем месте его соотечественник Филип Андерсен.

Российскую команду представляли Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Василий Томшин, Карим Халили, Александр Поварницын и Даниил Серохвостов.

Биатлон

Анси (Франция)

Кубок мира

Мужчины

Спринт

10 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 23.30,3 (0 промахов)

2. Эдуард Латыпов (Россия) — отставание 7,2 (0)

3. Филип Андерсен (Норвегия) — 18,2 (0)

4. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 21,2 (1)

5. Штурла Легрейд (Норвегия) — 24,5 (0)

6. Антон Смольский (Белоруссия) — 26,5 (0)

11. Карим Халили (Россия) — 48,2 (1)

12. Александр Логинов (Россия) — 49,1 (1)

14. Александр Поварницын (Россия) — 52,3 (0)

18. Даниил Серохвостов (Россия) — 58,8 (1)

25. Василий Томшин (Россия) — 1.14,2 (1)