Эдуард Латыпов занял второе место в спринте на этапе Кубка мира в Анси
Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял второе место в мужском спринте на 10 км на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Первое место занял норвежец Йоханнес Бе, на третьем месте его соотечественник Филип Андерсен.
Российскую команду представляли Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Василий Томшин, Карим Халили, Александр Поварницын и Даниил Серохвостов.
Биатлон
Анси (Франция)
Кубок мира
Мужчины
Спринт
10 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 23.30,3 (0 промахов)
2. Эдуард Латыпов (Россия) — отставание 7,2 (0)
3. Филип Андерсен (Норвегия) — 18,2 (0)
4. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 21,2 (1)
5. Штурла Легрейд (Норвегия) — 24,5 (0)
6. Антон Смольский (Белоруссия) — 26,5 (0)
11. Карим Халили (Россия) — 48,2 (1)
12. Александр Логинов (Россия) — 49,1 (1)
14. Александр Поварницын (Россия) — 52,3 (0)
18. Даниил Серохвостов (Россия) — 58,8 (1)
25. Василий Томшин (Россия) — 1.14,2 (1)
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