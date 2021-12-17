«Приходит плеяда, как в поэзии Пушкин, Маяковский и Лермонтов». Тихонов о серебре Латыпова в спринте

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» серебро Эдуарда Латыпова в мужском спринте на 10 км на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Очень здорово! Мне уже раздалось несколько звонков, и все просто счастливы! Сколько же можно было ждать? Был до этого всплеск Логинова, а сейчас все четверо хорошо стартовали. Я думаю, что эстафетная четверка должна быть просто забойная! Я проводил анализ, так во всех видах спорта: приходит плеяда, как в поэзии — Пушкин, Маяковский, Лермонтов, а потом рождается новое поколение. Вот оно, дай бог, через 14 лет пришло. Это состояние нужно сохранить, не перегрузиться, и можно весь сезон показывать прекрасный результат. Самый важный момент — Олимпиада. Всех поздравляю», — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее, 17 декабря, победителем мужского спринта на этапе Кубка мира в Анси стал норвежский биатлонист Йоханнес Бе. Россиянин Эдуард Латыпов проиграл четырнадцать секунд и занял второе место. Третий — норвежец Филип Андерсен.