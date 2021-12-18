Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» прокомментировала результаты российских биатлонисток в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Как я могу быть довольна стрельбой Кристины? Три рубежа отработала хорошо, а на лежке я не поняла, что случилось. В стойке она умница. Последний рубеж отработала быстро и четко. На вторую лежку она очень долго собиралась. Надеялась, что она будет чуть-чуть ближе к медалям. Но не получилось — ничего страшного. Она понимает, что у нее произошло и будет исправлять свои ошибки. Самое главное, чтобы она к Олимпиаде подошла к такой же физической готовности и стабилизировала стрельбу», — сказала Резцова «СЭ».

18 декабря Кристина Резцова заняла 9-е место в гонке преследования на Кубке мира. Россиянка допустила три промаха на второй стрельбе. Восьмой в гонке стала Светлана Миронова (+52,0 (1)).