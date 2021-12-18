Шведская биатлонистка Эльвира Эберг выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси. Это первая личная золотая медаль спортсменки на турнире.

Второй стала француженка Жюли Симон (+4,2), третье место заняла Ханна Эберг из Швеции (+11,6).

Россиянка Светлана Миронова пришла восьмой (+52,0), а Кристина Резцова потеряла второе место после трех промахов на второй стрельбе и финишировала девятой (+52,4).

Биатлон

Анси (Франция)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования

10 км

1. Эльвира Эберг (Швеция) — 29.27,0 (2 промаха)

2. Жюли Симон (Франция) — отставание 4,2 (1)

3. Ханна Эберг (Швеция) — +11,6 (2)

4. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — +13,4 (3)

5. Лиза Виттоцци (Италия) — +19,6 (1)

6. Анаис Бескон (Франция) — +30,7 (1)

8. Светлана Миронова (Россия) — +52,0 (1)

9. Кристина Резцова (Россия) — +52,4 (3)

26. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +02.21,0 (3)

28. Ирина Казакевич (Россия) — +02.22,0 (2)

47. Валерия Васнецова (Россия) — +03.55,7 (6)