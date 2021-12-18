Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал результаты женской гонки преследования по биатлону на этапе Кубка мира в Анси.

«Первый рубеж у Резцовой был нормальным, но на втором она сделала поправку и промазала. Видимо, подсказали. Ветра не было, флажки висели, было все в порядке. В десятке есть, начали верить в себя — это самое главное. В скорости провалов нет — это хорошо. Это биатлон. Я знаю, что такое биатлон. В спорте высших достижений вторых не помнят. Факт того, что в десятке — хорошо, набирают баллы потихоньку. Дай бог. Я услышал от Каменского, что самое главное для ребят — восстановление между стартами. Наконец-то умная речь! Если будем восстанавливаться, перегружаться, то все у нас будет нормально. Могут бороться. Главное, появилась уверенность», — сказал Тихонов «СЭ».

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг выиграла гонку преследования. Россиянка Светлана Миронова пришла восьмой (+52,0), Кристина Резцова девятая (+52,4).