Драчев назвал обидными промахи российских биатлонисток в гонке преследования на Кубке мира в Анси

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал «СЭ» результаты женской сборной России в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Была прекрасная гонка. Наши спортсменки уже понимают, что они могут бороться за высокие места — и Резцова, и Миронова. Девочки на хорошем ходу и могут бороться. Однако нельзя допускать таких промахов — это обидно. Так бороться за медали будет сложно. Нужно на таких ошибках учиться. С большой верой смотрим на женский биатлон!» — сказал Драчев «СЭ».

18 декабря Кристина Резцова заняла 9-е место в гонке преследования на Кубке мира. Россиянка допустила три промаха на второй стрельбе. Восьмой в гонке стала Светлана Миронова (+52,0 (1)). Победительницей стала шведка Эльвира Эберг.